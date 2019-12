Zmanjšanje števila parlamentarcev mora skozi referendum

Čeprav so oktobra v poslanski zbornici izglasovali zmanjšanje števila poslancev in senatorjev, spremembe še ne bodo vpisali v ustavo. Senator Demokratske stranke Tommaso Nannicini in njegova kolega iz Forza Italie Andrea Cangini in Nazario Pagano so namreč zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma, na katerem bodo volilni upravičenci povedali, ali se strinjajo z zmanjšanjem parlamenta. Italijanska ustava namreč dopušča, da petina senatorjev ali poslancev ob ustavni reformi, ki ni dobila dvotretjinske podpore, zahteva potrditveni referendum. Zahtevo po razpisu referenduma sta podpisali tudi tržaški senatorki Tatjana Rojc (Demokratska stranka) in Laura Stabile (Forza Italia).