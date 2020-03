Zmeda glede zapor na meji

Slovenski minister za zdravje Aleš Šabeder pripravlja odredbo, ki bo po navedbah vladnega urada za komuniciranje vsebovala navodila o zaprtju več mejnih prehodov. Za zaporo bodo morali poskrbeti upravljalci cest, kako in kdaj za zdaj ni podatka. Upravljalci cest v Sloveniji so Dars (avtocest in hitrih cest), Direkcija za infrastrukturo - DRSI (glavnih in regionalnih prometnic) ter občine. Darsove ceste ne vodijo do prehodov, ki se bodo zaprli, zato so na potezi DRSI in občine.

Ne prva ne druge za zdaj nimajo navodil. V Komnu, Novi Gorici in občini Miren - Kostanjevica so ocenili, da so v tem trenutku informacije protislovne.

Mejo bo sicer mogoče prečkati na prehodih Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok, a ob utemeljenem razlogu in brez znakov obolenja s koronavirusom.