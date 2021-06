Znani prodajalec umetnin utajil dva milijona evrov

Finačni policisti iz Spilimberga so prišli na sled znanemu prodajalcu umetnin s Pordenonskega, ki je utajil skoraj dva milijona evrov. Ugotovili so, da je njegov način življenja neskladen z zaslužki. Ob prikazanem povprečnem letnem dohodku 5.000 do 9.000 evrov je živel v razkošju in je bil med drugim lastnik nepremičnin na Pordenonskem, Videmskem in v Benetkah. Ugotovili so, da je umetnine vseskozi kupoval in prodajal na črnem trgu, pri čemer se je posluževal lastne družbe. Plačila pa so, zato da ne bi bila trasirana, navadno potekala v gotovini ali z neizpolnjenimi bančnimi čeki. Nakazila je prejemal na račune uslužbencev ali sorodnikov. Za začasen izvoz z namenom razstavljanja umetnin pa se je med drugim posluževal družbe v New Yorku, od koder pa se umetnine niso več vrnile.

Finančni policisti prodajalca umetnin obtožujejo utaje 2.000.000 evrov, o čemer so obvestili Agencijo za prihodke. Sodnik za predhodne preiskave iz Pordenona je po predlogu državnega tožilstva odredil predhodni zaseg njegovih računov v višini 1.064.000 evrov, zaradi reciklaže pa preiskujejo še eno osebo.