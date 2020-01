Znani so predmeti druge pisne naloge na letošnji maturi

Na višjih srednjih šolah se bodo dijaki na letošnjem državnem izpitu v pisnem delu na znanstvenih licejih v drugi pisni nalogi spoprijeli z matematiko in fiziko, na klasičnem liceju pa z grščino in latinščino. Kar zadeva ustni del, dijaki in dijakinje letos ne bodo izbirali med tremi kuvertami, kot se je to dogajalo lani, ampak bo o tem odločala ocenjevalna komisija na osnovi poti, ki si jo posamezni dijaki in dijakinje prehodili v petih letih.

To so glavne novosti glede letošnje mature, za katere se je odločilo ministrstvo za šolstvo. Novost je posredovala pristojna ministrica Lucia Azzolina prek svojega računa na družbenem omrežju Instagram in dodala, da bo ministrstvo pred hashtaga #MaturitàVentiVenti stalno nudilo vse novosti in informacije od danes do državnega izpita. Maturo bo tudi letos zaznamovalo multidisciplinarno preverjanje znanja dijakov, druga pisna naloga pa bo odvisna od posameznih šol in smeri.

Na slovenskih šolah bodo predmeti razen nekaterih izjem v primerjavi z lanskimi v bistvu nespremenjeni.