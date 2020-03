Znanstveniki iz FJK izolirali in določili zaporedje koronavirusa

Znanstveniki in raziskovalci iz FJK so izolirali in določili popolno zaporedje novega koronavirusa. Ekipo raziskovalcev, ki jo sestavljajo Alessandro Marcello. Pierlanfranco D’Agaro in Danilo Licastro, so sestavili 1. marca, potem ko so v deželi potrdili prve primere okužbe. Uspeh sta pozdravila guverner FJK Massimiliano Fedriga in Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi odgovoren za zdravstvo. Poudarila sta, da bo odkritje zelo koristno pri raziskovanju razvoja širitve virusa, pomagalo pa naj bi tudi pri ugotovitvi izvora prvih primerov v deželi ter na področju raziskovanja cepiva.