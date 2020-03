Znanstveniki odkrili »imunski odziv« na koronavirus

Znanstveniki v Avstraliji so odkrili štiri vrste imunskih celic, ki delujejo pri »imunskem odzivu« na koronavirus, kar bi lahko olajšalo pot pri razvoju cepiva. V bolnišnici v Melbournu so spremljali »celoten imunski odziv« pri 47-letnici iz Wuhana, ki je zbolela za koronavirusno boleznijo. Tri dni pred izboljšanjem njenega zdravstvenega stanja so v krvi našli posebne imunske celice, ki se ob podobnem času pred okrevanjem pojavijo tudi pri bolnikih z gripo. Zdaj bodo raziskovali, zakaj je imunski odziv pri težjih primerih slabši.

Gre za pomembno odkritje, menijo znanstveniki, ker so prvič spoznali, kako se imunski sistem bori proti koronavirusu. Odkritje naj bi po mnenju avstralskega zdravstvenega ministra lahko pripomoglo k hitrejšemu razvoju cepiva.