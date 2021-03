Znova burja in mraz

Anticiklon, ki nam je zagotovil stanovitno vreme in prijetne temperature slabi, jutri bo naše kraje prešla hladne vremenska fronta. Za njo bo z burjo nekaj dni pritekal občutno hladnejši zrak. Ob jutrišnjem prehodu vremenske fronte se bo povečala oblačnost, ponekod se bodo pojavljale manjše padavine, zvečer bo dogajanje bolj razgibano in bodo nastajale krajevne plohe. Zapihala bo burja in temperatura se bo naglo spuščala.

Od sobote do vključno torka bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Burja bo najmočnejša v soboto, ko bo zmerna do močna, v nedeljo bo slabela.

Najnižje nočne temperature se bodo marsikje na Kraški planoti in v nižinah spustile pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo dosegale od 8 do 10 stopinj Celzija. Občutek mraza bo zlasti v soboto ter deloma še v nedeljo povečevala burja. Najnižje nočne temperature bodo predvidoma ponekod beležili v ponedeljek ali torek, ko ne bo omembe vrednih vetrov.

Do vključno torka se bo nadaljevalo podobno vreme, od srede bo z zahodnimi tokovi začel pritekati bolj vlažen zrak pred nadaljnjim poslabšanjem.