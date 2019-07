Zobozdravnik je lahko zastonj

Na jutrišnji seji bo vlada Furlanije Julijske krajine sprejela sklep o spremembi programa javnih zobozdravstvenih storitev. Te bodo po novem brezplačne ali plačljive po minimalni ceni za več ljudi, saj je deželna vlada sklenila ublažiti merila za dostop do ambulant javne stomatologije.

Program, ki ga je prejšnja deželna vlada Debore Serracchiani imenovala Socialna stomatologija (Odontoiatria sociale) bo po novem tudi spremenil ime: po želji predstojnika tržaške klinike za maksilofacilno in oralno kirurgijo Roberta Di Lenarde, ki pri programu sodeluje že od snovanja pred dobrimi tremi leti, se bo paket storitev imenoval Javna stomatologija. Bolj kot spremembi imena pa so na včerajšnji novinarski konferenci na sedežu deželne vlade v Trstu glavni poudarek namenili vsebini. Izstopa predvsem, da bodo brezplačnih storitev po novem deležni tudi mladi do 16. leta (doslej do 14. leta) ter gluhonemi, slabovidni in ljudje s 100-procentno invalidnostjo. Pravico do namestitve zobnih protez po programu javnega zdravstva bodo imeli vsi z dohodkovnim kazalcem ISEE pod 20.000 evri (doslej je bila zgornja meja pri 15.000 evrih), za vse ostale pa je predvideno zmanjšanje doplačila.

Sicer pa še vedno veljajo stara pravila, po katerem so brezplačnih storitev deležni socialno ali zdravstveno ogroženi, kar pomeni ljudje z indeksom ISEE pod 15.000 evri oz. bolniki z raznimi hujšimi obolenji. Nujno pomoč pa je predvidena za vse, brez omejitev.