ZRS Koper in Evro-sredozemska univerza podpisala sporazum o sodelovanju

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Evro-sredozemska univerza sta danes v Piranu podpisala sporazum o sodelovanju, s čimer želijo narediti nadaljnji korak h krepitvi raziskovalnega in izobraževalnega povezovanja. Podpisan sporazum so pozdravili tudi predstavniki lokalne skupnosti ter v znanstvenih in akademskih krogih.

Direktor koprskega ZRS Rado Pišot je ob podpisu pogodbe izpostavil pomen tega partnerstva in poudaril, da omenjeno sodelovanje prinaša novo dimenzijo v raziskovalno in izobraževalno delo, ki ga opravljajo. »Z Evro-sredozemsko univerzo bomo razvijali interdisciplinarne študijske programe, ki bodo povezovali lokalno in mednarodno okolje. Skupaj bomo reševali ključne izzive tega časa in mediteranskega prostora,« je povedal na dogodku, ki je danes potekal v občinski palači Občine Piran.

Podporo podpisu je v imenu župana izrazil tudi piranski podžupan Christian Poletti, ki je poudaril, da v Piranu vedno podpirajo pobude, ki spodbujajo izmenjavo idej, znanja in kulture. »Verjamemo, da bo to sodelovanje dodatno utrdilo Piran kot stičišče znanja in kulturnega dialoga ter prineslo nove priložnosti tako za naše mesto kot za celotno regijo,« je sklenil Poletti.

Predsednik Evro-sredozemske univerze (EMUNI) Rado Bohinc je medtem v svoji izjavi izpostavil mednarodno dimenzijo sodelovanja in poudaril, da EMUNI kot univerza povezuje znanje in študente iz celotnega sredozemskega bazena ter vzpostavlja mostove med različnimi kulturami, tradicijami in idejami. Posledično Bohinc verjame, da bodo z novim partnerstvom dodatno okrepili povezave med raziskovalci, študenti in strokovnjaki ter omogočili prenos znanja in inovacij v prakso.

Sporazum med ZRS Koper in EMUNI sicer ne pomeni zgolj formalne povezave, temveč širi in konkretizira prostor sodelovanja, opredeljuje projektne usmeritve, definira razvoj študijskih programov in mednarodnih raziskovalnih iniciativ, ki bodo koristile tako akademski kot tudi lokalni skupnosti. Dogovor predvideva sodelovanje na področjih skupnih raziskovalnih projektov, izmenjave študentov in raziskovalcev, razvoja novih interdisciplinarnih podiplomskih programov ter skupnih prijav na mednarodne razpise. Prav tako določa razmerja med partnerjema pri upravljanju programov, sofinanciranju raziskovalnih dejavnosti ter organizaciji znanstvenih konferenc in delavnic.

Evro-sredozemsko univerzo so sicer ustanovili leta 2008, glavnino svojih dejavnosti pa opravljajo prav na svojem sedežu v Piranu.