Zunanji minister Anže Logar pozitiven na koronavirus

Zunanji minister Anže Logar je bil na današnjem rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven. Za zdaj ne kaže simptomov covida-19, a v skladu s priporočili NIJZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od danes naprej v desetdnevni samoizolaciji, so sporočili z zunanjega ministrstva.

V zadnjem času je bilo sicer na testih za novi koronavirus pozitivnih več zunanjih ministrov iz držav članic EU. Da sta okužena, sta tako v soboto sporočila že belgijska zunanja ministrica Sophie Wilmes in vodja avstrijske diplomacije Alexander Schallenberg. Schallenbergova tiskovna predstavnica je izrazila sum, da bi se lahko okužil na zasedanju zunanjih ministrov EU 12. oktobra v Luksemburgu, češ da tveganje predstavlja že samo veliko število ljudi, ki se zbere ob tovrstni priložnosti. Tega zasedanja se je sicer udeležil tudi Logar.

Slovenski zunanji minister je sicer v četrtek v Litvi končal turnejo po baltskih državah, ki jo je v torek začel v Estoniji in nadaljeval v Latviji.