Župani 23 občin za uporabo vojske na južni meji

Župani 23 občin na južni slovenski meji so Državnemu zboru in obrambnemu ministru Mateju Toninu predali pobudo za uporabo vojske za varovanje državne meje oz. za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi. V dokumentu so med drugim zapisali, da je Slovenska vojska edina preostala inštitucija, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in usposobljenih ljudi za zavarovanje južne meje v času, ko se vsi trudijo za zajezitev epidemije covida-19. Skrbijo pa jih predvsem novice, da je okužba s koronavirusom že prisotna med nezakonitimi migranti, ki se nahajajo na evropskih tleh. Odrekanje uporabe Slovenske vojske bi lahko bilo zelo nevarno, ker se lahko na južni meji udejanji vdor večjega števila okuženih oseb, so navedli. Število policistov za učinkovito varovanje državne meje pa ni zadostno, so še zapisali. Podpise je ministru Toninu predal župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc.