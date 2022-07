Žuželka vzrok prometne nesreče

Koprski policisti so v petek posredovali na cesti Planina - Liplje, kjer se je ob 18.24 pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorista. Ugotovili so, da je 55-letnemu motoristu med vožnjo v čelado priletela žuželka, pri čemer je izgubil nadzor nad motornim kolesom in padel. Motorno kolo je pri padcu zdrsnilo na nasprotno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 59-letni motorist, ki se mu ni uspel izogniti. Trčil je v motor in padel. Povzročitelj je bil huje poškodovan, drugi udeleženec pa lažje. Povzročitelju bodo policisti izdali plačilni nalog.