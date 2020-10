Atlantska vremenska fronta je danes po pričakovanjih dosegla naše kraje. Njen vpliv se bo zaključil zaključil pozno zvečer, ko bo zapustila naše kraje. Do tedaj se bodo še pojavljale krajevne padavine, ponekod tudi kakšna nevihta.

Jutri se bo vreme izboljšalo in bo povečini sončno. Pričakovane prevetritve pa ne bo. Vremenska slika bo še umirjena in jesensko stanovitna, pred novim poslabšanjem v začetku prihodnjega tedna. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo naše kraje dosegla nova vremenska fronta, ki jo spremljajo južni vetrovi. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Pihal bo jugovzhodnik, ob morju bo zato več spremenljivosti in bodo možna tudi daljša obdobja s suhim vremenom.

V noči na torek in v torek dopoldne se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše. Zapihal bo jugozahodni veter. V torek popoldne bodo padavine oslabele in povečini ponehale. V sredo bo povečini sončno.