Zvečer razglasitev zmagovalca izbora Osebnosti Primorske 2019

V Gledališču Koper bo nocoj s pričetkom ob 20. uri potekal zaključni večer akcije Osebnosti Primorske 2019, ki jo prirejajo Primorske novice, Radio Koper, Televizija Koper, Radio Trst A in Primorski dnevnik, na katerem bo razglasitev končnega zmagovalca.

Za naziv osebnost Primorske 2019 se potegujejo prevajalka Irena Mihelj, zborovodja Ivan Tavčar, lastnik smučišča SKI Bor Pavel Čuk, upokojeni kardiolog Boris Cibic, pisatelj in publicist Milan Rakovac, dobrodelni športni zanesenjak David Davidović, poveljnik državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič, občinski redar Mihael Tomše, režiser Gregor Božič, predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka, predsednik sveta KS Jagodje-Dobrava Matjaž Gergeta in predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Duško Kalc.