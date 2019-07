Štiri tisoč let stara zgodba, mit o Evropi, princesi, v katero se je zaljubil Zevs, se je najprej ohranila v ustnem izročilu, nato pa so jo ovekovečili pesniki in zgodovinarji od Homerja do Ovida: poglavar Olimpa se je z osvajalskimi nameni spremenil v belega bika, ki ga je nato dekle zajahalo ter na njem priplavalo od feničanske - danes libanonske - obale do Krete, kjer se je Zevs spremenil v orla in svojo izvoljenko posilil. Canto per Europa - Pesem za Evropo je novo poglavje zgodbe, ki jo Paolo Rumiz že pet let spleta z mladinskim orkestrom European Spirit of Youth (ESYO) v okviru projekta Bobni miru 3.0. Tržaški novinar in pisatelj je očarljiv pripovedovalec, ki zna stkati poetične metafore, navdih pa črpa tudi iz ansambla, ki se kot arabski feniks vsako leto obnavlja ter zbere od 75 do 80 mladih glasbenikov z vseh koncev naše celine. Ustanovitelj in dirigent mladinskega orkestra, v katerem igrajo mladi od dvanajstega do dvajsetega leta starosti, je Igor Coretti Kuret, ki je lahko ponosen na rezultat svojega dela: preko 2500 mladih je doslej spoznalo čar orkestralnega zvoka, pa tudi veselje ob druženju z vrstniki, ki pomeni tudi medsebojno spoznavanje in podiranje narodnostnih predsodkov in pregrad. Tudi letos je orkester izpeljal turnejo, ki se je začela 13. julija v Matelici, mestecu v deželi Marke in zaključila na gradu Sv. Justa, za danes pa je napovedan flash mob v Miramaru.

Pred koncertom se je Tiziana Sandrinelli v imenu ESYO zahvalila vsem javnim in zasebnim pokroviteljem, od tržaške Občine, ki je koncert vključila v niz Trieste Estate, do Dežele FJK in vrste zasebnih sponzorjev, nato je dirigentu in recitatorju slovesno izročila medaljo, ki jima jo je predsednik republike Mattarella podelil kot priznanje za dragoceno delo.

Paolo Rumiz je predstavil izvor svoje zamisli, v kateri lik Evrope vzporeja z današnjo kroniko, kajti ženska, ki je bila ugrabljena in posiljena in pluje po Mediteranu, vzbuja tesne asociacije z mnogimi protagonistkami tragičnih kronik: pisatelj je želel tudi sam v živo izkusiti plovbo po sledovih mita in jo tudi izpeljal ter iz nje črpal slikovite prizore, ki so pripoved odele v pesniško , skoraj epsko obliko, v mozaik spominov, ki našo celino povezujejo v vznemirljivo lepoto raznolikosti. V čaru naravnih elementov se pojavljajo tudi grozljive slike trupel utopljenih migrantov, otrok in odraslih, med plovbo pa se profili otokov in gora izrisujejo kot kažipoti in večne priče naše skupne zgodovine. Formula, ki sta jo Rumiz in Igor Coretti Kuret izbrala, nas v neki meri prikrajša za popolno lepoto glasbe, kajti pripoved se vanjo pogosto vpleta in jo uporablja kot filmsko kuliso, kljub temu pa so ključni trenutki ostali neokrnjeni; program, ki ga je tokrat dirigent izbral, je bil izredno zahteven, kajti vseboval je prelepo simfonično pesnitev, v kateri je Nikolaj Rimski-Korsakov orisal legendo princese Šeherezade, ki si je ravno s svojimi slikovitimi pripovedkami rešila življenje. Mladi orkester, v katerem igra tudi kakih deset glasbenikov iz naše dežele, je nelahko nalogo pohvalno izpeljal, posebno pohvalo pa si zasluži koncertna mojstrica Dunja Stojković, mlada srbska violinistka, ki je svojo vlogo odigrala ne samo solidno, ampak tudi ekspresivno. Rumizova pripoved se je , nasičena z dehtečimi mediteranskimi slikami, odlično prepletala z eksotiko glasbe, njen crescendo pa se je dvigal vzporedno z Ravelovim Bolerom, katerega omamni ritmični naboj, ki so ga tolkala zgledno ohranjala, je rasel ob lepih solističnih podvigih posameznih pihalcev in trobilcev.

Za konec evropska himna z milino Beethovnove melodije: Rumiz je opisal svojo izkušnjo v Gruziji, kjer je ob napevu Ode radosti cela dvorana vstala ter se pridružila zboru, česar ni doživel v nobenem evropskem mestu ... »Evropa - kdor je nima, jo sanja,« je dejal pisatelj, kot trume revežev, ki se gnetejo v severnoafriških taboriščih in sanjajo o obljubljeni deželi ...

Polnoštevilno občinstvo, ki je kljub vročini napolnilo grajsko dvorišče, je nagovoril tudi Igor Coretti Kuret, ki se je toplo zahvalil vsem, ki so s predanim delom omogočili uresničitev projekta ter posebej imenoval vse docente, ki so pripravili posamezne orkestralne oddelke, vesel in razigran orkester pa se je poslovil z notami voščilnice Vse najboljše, namenjene rojstnim dnevom svojih kolegov.

Katja Kralj

