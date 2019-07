V športnem centru Zarja v Bazovici je bilo včeraj posebno živo in veselo: poletni center Pikapolonica je namreč praznoval svojo 20-letnico. Študijski center Melanie Klein je ob tej priložnosti organiziral prav posebno praznovanje, ki je potekalo v znamenju znanstvenih, umetniških in športnih delavnic za otroke.

Pod šotori, postavljenimi na nogometnem igrišču, so se ob 15. uri začeli zbirati prvi otroci, ki so si radovedno ogledovali različne igre in neobičajne naprave. Veliko zanimanja je vzbudila delavnica »norih znanstvenikov« tržaškega sinhrotrona, kjer so otroci lahko s pomočjo tekočega dušika izdelali sladoled, ki je ob popoldanski pripeki posebno prijal. Preko vode in koruznega škroba so spoznali tudi newtonske in ne-newtonske tekočine, iz slike na ekranu pa so morali ugotavljati, kaj se nahaja pod mikroskopom. Z napravo za vakuum so še opazovali vpliv pritiska zraka na balon in sladke penice. Statistični zavod Istat je preko papirnatih letalc otrokom približal statistiko: na podlagi grafov razdalj, ki so jih letalca preletela, so izbirali najboljše letalo.

S pomočjo gospe Lucie so lahko ustvarjali tudi japonske rastlinske kreacije – Koke Dama, pravi mali živalski vrt pa je s sabo pripeljala gospa Anka iz Družinskega Gledališča Kolenc: otroci so v roke prijeli kar dve ljubki kači, za tiste, ki jim pa kače niso preveč všeč, je tu bil še majhen ježek. Preizkusili so se tudi v pastirskih igrah: hoji s hoduljami, ciljanju s storži in teku z vrečami, za pastirsko glasbo v živo pa je poskrbel pastir Zvone.

Ni manjkalo niti športnih aktivnosti: zelo priljubljena je bila igra Football Darts – velika nogometna različica pikada, kjer je več otrok čakalo v vrsti. ZSŠDI je organiziral spretnostni poligon Skokica, pod vodstvom Carmen Natural pa je potekala delavnica borilnih veščin Kung fu panda. Otroke so ozaveščali tudi o varstvu okolja: na »maldivski« plaži so morali tako pobrati predmete, ki ne sodijo na morske obale. Po igrišču pa je bilo opaziti več pisanih otroških obrazov: društvo ASTRO in Gledališče Kolenc sta namreč poskrbeli za zabavne poslikave obraza in telesa. Zelo zanimiv je zgledal tudi sprehod v navidezni resničnosti, a je šoli Creative Visual Academy nekoliko nagajala tehnologija.

»Kot študentke vzgojnih ved smo pred 20 leti opravljale prakso v poletnem centru. Takrat je vsaka vzgojiteljica skrbela za 30 otrok. Spoznale smo, da je pri takem številu otrok zelo težko sodelovati z njimi, saj jih komajda prešteješ in prepoznaš, kaj šele, da bi se z njimi igral in se jim posvetil,« je razložila Francesca Simoni, ena izmed ustanoviteljic poletnega centra Pikapolonica. »Iz tega razloga smo se odločile, da naredimo nekaj drugačnega – kvalitetnejšega. Za nas je prioriteta osebni odnos z otrokom, zato so otroci razdeljeni v manjše skupine – po šest otrok pri otrocih iz vrtca in po deset otrok pri osnovnošolcih, vsaka skupina pa ima svojega vzgojitelja. To omogoča, da vsakemu otroku posebej prisluhnemo. Zelo smo pozorni tudi na to, da so vsi vzgojitelji diplomirani,« je še povedala.

Ta filozofija dela je očitno požela svoj uspeh, saj se je poletni center Pikapolonica v teh 20 letih močno razširil. »Prvo leto smo imeli 12 otrok. Takrat smo še bili v vrtcu v Bazovici. Do leta 2010 se je povprečje števila otrok dvignilo na 50, potem pa je stvar tako narastla, da imamo danes po 110 otrok na teden. Letos poletni center že četrto leto prirejamo v prostorih športnega centra Zarja. Kraj je čudovit: na razpolago imamo igrišča, otroci se lahko cel dan igrajo na prostem, imamo pa tudi večji notranji prostor,« je o zgodovini Pikapolonice povedala Francesca. »Zelo nas veseli tudi dejstvo, da imamo poleg slovenskih otrok tudi otroke, ki so iz italijanskih družin, a obiskujejo slovenske vrtce in šole. Da bi vadili slovenščino tudi med poletjem, jih starši vpišejo v naš poletni center. Staršem je treba pri tem seveda pomagati s prevajanjem, zato so danes vse delavnice dvojezične,« je še dodala.

Na glavni slovesnosti, sredi popoldneva, so vsi skupaj proslavili obletnico poletnega centra, preleteli njegovo zgodovino in zapeli himno Pikapolonica, ki jo otroci vsak dan zapojejo pred začetkom dejavnosti. Sledila je še predstavitev brošurice o schengenskem območju z nastopom skupine Radijskega odra, ki otrokom razlaga pojem odprtih meja. Za malico in slastni roštilj v borovem gozdičku pa je poskrbelo športno društvo Zarja.

