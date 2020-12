Tudi na Goriškem lahko darujemo hiperimuno plazmo

Kdor preboli covid-19, ima v nekaterih primerih možnost, da s svojo hiperimuno plazmo pomaga bolnikom, ki so hospitalizirani. Darovanje plazme, kakor tudi krvi, poteka na Goriškem tudi preko posoške zveze Fidas, ki nudi informacije in organizacijsko strukturo za tiste, ki sicer že redno darujejo. Darovanje plazme ljudi, ki so preboleli covid-19, poteka enako kot običajno darovanje.

Kdor je v preteklosti že daroval, se lahko naroči preko običajnih kanalov združenja, na telefonskih številkah 0481-536642 in 366-4661055, tudi preko telefonskih in whatsapp sporočil, ter preko elektronske pošte na naslovu info@fidasisontina.org. Kdor je prebolel covid-19, vendar ni še nikoli daroval krvi ali plazme, se bo moral naročiti neposredno v centrih za transfuzijsko dejavnost v Gorici (0481-592990, od ponedeljka do petka od 11. do 13. ure) ali v Tržiču (0481-487658, od ponedeljka do petka od 12. do 14. ure).

Kandidate, ki želijo darovati plazmo, bodo najprej poklicali na začetne izvide, s katerimi bodo preverili, ali lahko darujejo. Kdor je v preteklosti dobil transfuzijo krvi, in ženske, ki so doživele nosečnost ali spontani splav, ne morejo darovati. Darovalci so lahko stari od 18 do 60 let. Predsednik posoške zveze Fidas Feliciano Medeot opozarja, da vsaka oseba, ki preboli koronavirus, nima nujno hiperimune plazme. Niti za bolnike, ki so bili hospitalizirani ali so imeli dolgo okrevanje, ni rečeno, da so v plazmi razvili dovolj protiteles, zaradi katerih lahko plazmo imenujemo hiperimuno. Darovanje lahko poteka vsaj 28 dni po negativnem brisu, kandidati za darovanje bodo morali tudi predložiti potrdilo o opravljenem negativnem brisu. Darujejo pa praviloma osebe, ki so med covidom-19 razvile tudi simptome.