Opčine dobivajo v teh dneh novejšo podobo. Na glavni prometnici skozi vas, Dunajski cesti, delavci pristojnega podjetja obnavljajo asfaltno prevleko, poleg tega pa so se ponekod na tleh pojavile barvane črte, ki označujejo varno pešpot za šolarje.

Projekt Pedibus za zagotovitev varnosti pešcev sega nazaj v čas, o njem je bil govor pred najmanj osmimi leti. Občina Trst ga je omenjala vzporedno s projektom iz obdobja uprave župana Roberta Cosolinija o območju s hitrostno omejitvijo 30 kilometrov na uro, ki se zdaj prav tako udejanja. Projekt Pedibus predvideva varno šolsko pešpot s posameznimi postojankami, in sicer do rekreacijskega središča Fonda Savio v Doberdobski ulici in italijanske osnovne šole Lona v Ul. san Mauro, zbirni mesti so takrat predvideli na Škavenci in na začetku Ul. Salici. Tu se je na zbirnem mestu pojavil napis »pedibus dolina«.