Četrtek, 15. decembra 2022

Oblačno bo, možen bo rahel dež. Padavine se bodo zvečer okrepile in razširile. Zvečer se bo meja sneženja dvignila nad 1600 m.

Na Primorskem bo pretežno oblačno. Drugod bo sprva pretežno jasno, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti. Čez dan se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo proti večeru začelo deževati. Po nekaterih nižinah na začetku padavin ni izključena poledica.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA