Sreda, 4. septembra 2019

Po prehodu hladne fronte se je nad srednjo Evropo in Alpami okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladnejši in suh zrak.

Prevladovalo bo lepo jasno vreme. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja, ki bo postopoma slabela.

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo slabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER