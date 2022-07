Prevladovalo bo sončno vreme in bo zelo vroče.

Pretežno jasno bo. Proti večeru bo na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta.

Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA