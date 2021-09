Četrek, 16. septembra 2021

Ob morju bo spremenljivo, drugod po deželi pa pretežno oblačno vreme. Od popoldneva bodo precej verjetne plohe in nevihte tudi z bolj znatnimi padavinami. Na obali bodo sprva pihali krajevni vetrovi. Ponoči bo zapihal jugo, možne bodo močnejše nevihte s krajevnimi obilnimi padavinami.

Danes bo sprva precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 12 do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER