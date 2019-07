V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. Pihali bodo krajevni vetrovi. V hribih bo zjutraj sprva zmerno oblačno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti z možnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte, bolj verjetne v zahodni polovici Slovenije.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER