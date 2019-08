Četrtek, 1. avgusta 2019

V nižini in ob obali bo prevladovalo jasno ali rahlo oblačno vreme. V hribih bo spremenljivo in možne bodo nevihte ali plohe, ki se bodo širile v nižino in na Kras. Ob obali bo pihal burin.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER