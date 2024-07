Jutri bo sprva jasno do rahlo oblačno vreme. Od popoldneva se bo v hribih postopoma pooblačilo, možni bodo močni nalivi z obilnim dežjem. Ob morju in po nižinah bo še vroče in soparno.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.