Četrtek, 1. februarja 2024

Prisotna bo spremenljiva do prehodno gostejša oblačnost. Ponoči in zjutraj se bo na obalnem območju med Gradežem in Lignanom lahko pojavljala megla. V visokogorju se bo nekoliko ohladilo in ničta izoterma se bo spustila do okoli 1900 - 2200 m.

Danes se bo po dokaj jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan oblačnost povečala. Popoldne bo v severovzhodnih krajih lahko padla kakšna kaplja dežja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.