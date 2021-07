Četrtek, 1. julija 2021

Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Alpe je dosegla hladna fronta. Pred njo doteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom malo manj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Vročina bo nekoliko popustila, prevladovala bo spremenljiva oblačnost, s povečano nestanovitnostjo. Na vseh območjih bodo možne nevihte, kakšna tudi močnejše narave. Od popoldneva bo na obalnem območju zapihala šibka burja.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše. Zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne in zvečer burja. Osvežilo se bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER