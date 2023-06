Četrtek, 1. junija 2023

Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. Od vzhoda priteka nad naše kraje prehodno bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo zmerno oblačno vreme; v hribih bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne se bodo v hribovitem svetu lahko pojavljale plohe in kakšna nevihta, ki bo nato možna tudi ponekod v ravninskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA