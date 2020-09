Četrtek, 1. oktobra 2020

Ob morju in na območju Trbiža bo jasno do rahlo oblačno vreme, drugod po deželi bo zmerno oblačno do bolj spremenljivo. Več oblačnosti bo v Predalpah. Pozno zvečer bo začelo deževati.

Sprva bo pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER