Četrtek, 1. oktobra 2020

Nad osrednjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severozahoda doteka toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

V Alpah bo jasno do rahlo oblačno vreme, drugod po deželi bo več spremenljive oblačnosti. Oblačnost bo gostejša v Predalpah in na vzhodnem pasu, kjer ni izključen kratkotrajen in rahel dež. Ponoči bo ponekod možna megla. Pozno zvečer se bo dež razširil in zajel večji del dežele.

Danes bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER