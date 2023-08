Četrtek, 10. avgusta 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami počasi slabi, srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo nad našimi kraji z zahodnimi vetrovi doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

V hribih bo prevladovala spremenljiva oblačnost; popoldne bo nizka verjetnost za rahel dež. V nižinskem pasu in na obali bo pa pretežno jasno vreme. Ob morju bo sprva pihal burin, nato pa šibki krajevni vetrovi, zlasti na osrednjem in zahodnem pasu.

Danes bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA