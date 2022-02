Četrtek, 10. februarja 2022

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnikom k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

V nižinah in ob obali bo oblačno z občasnimi padavinami. Pojavljale se bodo meglice. V hribih bo sprva jasno, nato se bo pooblačilo predvsem na območju Julijskih Alp, kjer bodo možne tudi rahle padavine. Na nadmorski višini čez 1000 m bo snežilo.

Danes se bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednjih krajih pooblačilo, drugod bo še dokaj jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 7 do 12, na jugovzhodu do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER