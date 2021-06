Četrtek, 10. junija 2021

Iznad jugozahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severa še razmeroma hladen in nestabilen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem zmerno oblačno vreme. V hribih se bo popoldne pojavljala oblačnost s krajevnimi plohami, ki bodo lahko nato segle tudi ponekod do nižin in obale.

Spremenljivo oblačno bo. Razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER