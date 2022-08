Četrtek, 11. avgusta 2022

Nad srednjo in severnim delom zahodne Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrovi vzhodnih smeri malo manj topel in občasno bolj vlažen zrak.

Zjutraj bo sprva jasno, čez dan se bo na nebu navleklo nekaj visokih koprenastih oblakov. Ob morju bo pihala zmerna burja, ki bo na območju lagune popoldne lahko obračala v morski veter.

Danes bo večinoma sončno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala.

Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA