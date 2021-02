Četrtek, 11. februarja 2021

Jasno do rahlo oblačno bo, v visokogorju bodo pihali zmerni severozahodni vetrovi; kakšen močnejši sunek vetra bo možen tudi ponekod po kotlinah. Čez dan bo na obalnem območju zapihala zmerna burja, ki se bo zvečer okrepila; občutno se bo ohladilo.

Dopoldne bo še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho, popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER