Četrtek, 11. januarja 2024

Nad severozahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodnim Sredozemljem pa se proti južni Italiji pomika ciklon z vremensko fronto. K nam od severovzhoda doteka hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Povsod bo prevladovalo jasno vreme. Na obalnem področju bo pihala zmerna burja. Dnevne temperature bodo spet višje.

Večinoma jasno bo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem od 5 do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.