Vreme bo stanovitno z jasnim nebom. Led v hribovitem svetu bo popoldne nekaj spremenljivosti in bo nastala plitva kopasta oblačnost. Povsod po deželi bo vroče in soparno.

Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.