Četrtek, 11. maja 2023

Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se iznad zahodne Italije pomika proti Jadranu. S šibkim vzhodnikom k nam priteka precej vlažen in dokaj hladen zrak.

Oblačno bo in deževno. Na zahodu bodo padavine zelo obilne, na vzhodu pa znatne do obilne. Popoldne bodo na obalnem območju in v nižinskem pasu možne tudi plohe in kakšna nevihta.

Oblačno in deževno bo, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji se bo oblačnost trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA