Oblačno bo in deževno. Na zahodu bodo padavine zelo obilne, na vzhodu pa znatne do obilne. Popoldne bodo na obalnem območju in v nižinskem pasu možne tudi plohe in kakšna nevihta.

Jutri bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Sveže bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA