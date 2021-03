Četrtek, 11. marca 2021

Nad vzhodnim Sredozemljem in južnim Balkanom je plitvo ciklonsko območje, nad srednjo Evropo in Alpami pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka v višinah k nam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Pojavljalo se bo spremenljivo do bolj oblačno vreme; več sončnega vremena bo sredi dneva na obalnem območju, več oblakov pa v predalpskem pasu in na vzhodu. Ob morju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še okrepil.

Jutranje temperature bodo od -4 do 2, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER