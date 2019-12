Četrtek, 12. decembra 2019

Pretežno oblačno in hladno bo. Niso povsem izključene kakšne občasne in krajevne padavine, ki bodo lahko v obliki rahlega sneženja tudi do nizkih nadmorskih višin. Padavine bodo verjetnejše na obalnem območju. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Danes bo oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno rahlo snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER