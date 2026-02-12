Četrtek, 12. februarja 2026

Dopoldne bo oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo na območju med Goriško in kraško planoto lahko zmerne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1100 in 1300 m. Pozno popoldne se bo od zahoda jasnilo.

Danes bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo z okoli 1100 m dvignila na okoli 1400 m nad morjem. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Do večera bodo padavine večinoma ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.