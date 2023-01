Dopoldne bo ponekod možen rahel dež; nad okoli 800-1200 m bo lahko rahlo snežilo. Že dopoldne se bo razjasnilo, popoldne bo spet nekaj spremenljive oblačnosti.

Dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo, dan bo povečini sončen.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA