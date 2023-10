Četrtek, 12. oktobra 2023

Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje, nad južno Evropo in nad Sredozemljem pa vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda v višinah k nam priteka topel in suh zrak.

Dopoldne bo v hribovitem svetu prevladovalo zmerno oblačno vreme, v nižinskem pasu in na obali bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne bo povsod spremenljivo, v hribovitem svetu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Na območju med laguno in pordenonsko nižino na meji z Venetom bodo možne meglice ali megla.

Danes se bo na Primorskem zmerno pooblačilo, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA