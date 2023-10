Četrtek, 12. oktobra 2023

Nekoliko bolj spremenljivo vreme bo. Več oblačnosti bo v predalpskem pasu. Ponoči in verjetno do jutra se bodo na območju med laguno in pordenonsko nižino pojavljale meglice ali megla. V hribovitem svetu se bodo zvečer pojavljale meglice ali nizka oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Na Primorskem se bo oblačnost povečala, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA