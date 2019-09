Četrtek, 12. septembra 2019

Pretežno jasno bo, le v hribih bo popoldne nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Dopoldne bo na obalnem območju pihal burin, na območju Lignana pa popoldne v glavnem zmorec.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne slabela.

Jutranje temperature bodo od 8 do 12, v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER