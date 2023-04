Oblačno bo z obilnimi padavinami, vmes bodo možne plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spustila do 700 m. Ob morju bo dopoldne pihal zmeren jugo, popoldne pa bo zapihala zmerna do okrepljena burja.

Jutri bo po nižinah deževno, meja sneženja se bo čez dan spustila na nadmorsko višino od 500 do 800 m.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA