Četrtek, 13. aprila 2023

Nad Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Oblačno bo z obilnimi padavinami, vmes bodo možne plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spustila do 700 m. Ob morju bo dopoldne pihal zmeren jugo, popoldne pa bo zapihala zmerna do okrepljena burja.

Oblačno in deževno bo. Meja sneženja bo sprva nad okoli 1400 m nad morjem, a se bo čez dan od severa spuščala in bo zvečer ob močnejših padavinah marsikje na nadmorski višini med 500 do 800 m. Zapihal bo severovzhodni veter, le ob morju bo večji del dneva še pihal jugo.

Popoldanske temperature bodo na severu od 0 do 6, drugod od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA