Četrtek, 13. februarja 2020

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi priteka nad naše kraje razmeroma suh in v višinah postopno spet toplejši zrak.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. Po dolinah in kotlinah bo zmrzovalo. Popoldne bo oblačnost naraščala, ob morju bo zapihal zmeren jugozahodnik.

Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj nizke oblačnosti predvsem na Notranjskem in deloma v osrednji Sloveniji, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 7 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER