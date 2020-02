Zjutraj bo rahlo oblačno, čez dan bo oblačnost postopoma naraščala in proti večeru se bodo v nižinskem pasu in na obali pojavljale rahle do zmerne padavine. Od popoldneva bo na obalnem območju zapihal zmerni južni veter.

Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, predvsem na severo- zahodu bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER